В Коми пройдёт студенческая весна

Жителей Коми ждёт студенческая весна. Приём заявок идёт до 15 апреля. Подробнее о мероприятии сообщает администрация Главы региона.

С 26 по 28 апреля высшие и средние специальные учебные заведения Республики соберутся, чтобы продемонстрировать свои творческие таланты в восьми номинациях. Вокал: от классических арий до современных композиций; инструментальное исполнительство: виртуозные фортепианные партии, мелодичные гитарные риффы и завораживающие звуки духовых инструментов; танец: динамичные хип-хоп батлы, грациозные балетные постановки и экспрессивные современные хореографии; театр: от классических пьес до новаторских перформансов; оригинальный жанр: неожиданные цирковые номера, захватывающие пантомимы и остроумные сатирические выступления. Также будет медиа направление, где ребята смогут представить фильмы, фоторепортажи и веб-проекты, отражающие студенческую жизнь. В арт сфере ожидаются выставки живописи, графики и скульптуры, демонстрирующие художественное мастерство участников. Также будет номинация видео: креативные клипы, анимационные ролики и экспериментальные видеоработы.