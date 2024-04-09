В Коми пройдёт студенческая весна
- 20:30 9 апреля
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- Анастасия Амелькина
Жителей Коми ждёт студенческая весна. Приём заявок идёт до 15 апреля. Подробнее о мероприятии сообщает администрация Главы региона.
С 26 по 28 апреля высшие и средние специальные учебные заведения Республики соберутся, чтобы продемонстрировать свои творческие таланты в восьми номинациях. Вокал: от классических арий до современных композиций; инструментальное исполнительство: виртуозные фортепианные партии, мелодичные гитарные риффы и завораживающие звуки духовых инструментов; танец: динамичные хип-хоп батлы, грациозные балетные постановки и экспрессивные современные хореографии; театр: от классических пьес до новаторских перформансов; оригинальный жанр: неожиданные цирковые номера, захватывающие пантомимы и остроумные сатирические выступления. Также будет медиа направление, где ребята смогут представить фильмы, фоторепортажи и веб-проекты, отражающие студенческую жизнь. В арт сфере ожидаются выставки живописи, графики и скульптуры, демонстрирующие художественное мастерство участников. Также будет номинация видео: креативные клипы, анимационные ролики и экспериментальные видеоработы.
Помимо конкурсных мероприятий, участники Коми Студвесны смогут посетить прослушивания и мастер-классы от экспертов в различных творческих направлениях. Своё мастерство им передадут именитые преподаватели, профессиональные артисты и деятели культуры. Завершающим аккордом фестиваля станет грандиозный гала-концерт, который состоится 28 апреля на сцене Республиканской филармонии. На мероприятии будут объявлены имена победителей, которые представят Республику Коми на федеральном этапе Всероссийской Студенческой весны.