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Жителя Коми привлекли к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия

Жителя Коми привлекли к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

За неделю в Коми сотрудники Росгвардии зафиксировали 15 нарушений в области оборота оружия.

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми была проведена активная работа по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота оружия. В ходе рейдовых мероприятий и проверок было выявлено 15 нарушений законодательства, регламентирующего обращение оружия.

В результате проверок изъяли 17 единиц оружия, ненадлежащим образом хранившегося или эксплуатируемого с нарушениями установленных норм. У владельцев, допустивших нарушения правил хранения, транспортировки или использования, забрали оружие.

Житель Удорского района привлечён к ответственности за ношение охотничьего ружья в собранном и расчехленном виде. Также он носил оружие в пьяном состоянии.

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