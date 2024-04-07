Жителя Коми привлекли к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия
- 15:45 7 апреля
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- Анастасия Амелькина
За неделю в Коми сотрудники Росгвардии зафиксировали 15 нарушений в области оборота оружия.
За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми была проведена активная работа по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота оружия. В ходе рейдовых мероприятий и проверок было выявлено 15 нарушений законодательства, регламентирующего обращение оружия.
В результате проверок изъяли 17 единиц оружия, ненадлежащим образом хранившегося или эксплуатируемого с нарушениями установленных норм. У владельцев, допустивших нарушения правил хранения, транспортировки или использования, забрали оружие.
Житель Удорского района привлечён к ответственности за ношение охотничьего ружья в собранном и расчехленном виде. Также он носил оружие в пьяном состоянии.