Синоптики рассказали о погоде в Коми 8 апреля

Жителей Удорского и Княжпогостского районов ждёт сильный снег. В Объячево пройдёт небольшой дождь. О погоде в Коми сообщает ЦГМС региона.

8 апреля 2024 года на юге Коми на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в -1…+4 градуса, местами она может подняться до +9°С. В центральных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На севере региона будет 0…-5 градусов. Воркутинцев ждёт умеренный снег, западный ветер 7-12 м/с и метель. В Удорском и Княжпогостском районе будет сильный снегопад.