Синоптики рассказали о погоде в Коми 8 апреля
- 19:15 7 апреля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Жителей Удорского и Княжпогостского районов ждёт сильный снег. В Объячево пройдёт небольшой дождь. О погоде в Коми сообщает ЦГМС региона.
8 апреля 2024 года на юге Коми на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в -1…+4 градуса, местами она может подняться до +9°С. В центральных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На севере региона будет 0…-5 градусов. Воркутинцев ждёт умеренный снег, западный ветер 7-12 м/с и метель. В Удорском и Княжпогостском районе будет сильный снегопад.
Сыктывкарцев в этот день ждёт юго-западный ветер 5-10 м/c. Днём ожидаются мокрый снег с дождём. Температура ночью опустится до -6…-8 градусов, в светлое время суток будет +4…+6°С. В Ухте и Вуктыле ночью -10…-12 градусов.