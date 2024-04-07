Юные жители Коми стали лауреатами в Международных конкурсах
- 17:15 7 апреля
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- Анастасия Амелькина
Жители Сосногорского района не перестают удивлять своими талантами. Руководитель администрации города Ильдар Махмутов рассказал о достижениях ребят и их педагогов в музыкальной сфере.
В конце марта и начале апреля жители Сосногорска участвовали в фестивалях и конкурса, в том числе и международного уровня. Так, Екатерина Шомысова стала лауреатом 1 степени в “Синей птице”, конкурсе инструментального исполнительства “Музыкальный рассвет” и международном конкурсе-фестивале “На Олимпе”.
Ученица пятого класса Детской школы искусств Сосногорска Софья Андреева стала лауреатом 2 степени в конкурсе пианистов в рамках фестиваля “Воркутинская параллель - 2024”. Мероприятие прошло 27 марта. Там же воспитанница ДШИ Нижнего Одеса Ульяна Чичкань стала лауреатом 1 степени в своей возрастной категории.
Так же своими успехами радуют преподаватели. В конце марта в столице России прошёл 11 Международный форум педагогов-художников. Анна Шмелёва выступила там с докладом “Сохранение и развитие отечественных ценностных традиций в художественном образовании”.