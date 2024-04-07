Юные жители Коми стали лауреатами в Международных конкурсах

Жители Сосногорского района не перестают удивлять своими талантами. Руководитель администрации города Ильдар Махмутов рассказал о достижениях ребят и их педагогов в музыкальной сфере.

В конце марта и начале апреля жители Сосногорска участвовали в фестивалях и конкурса, в том числе и международного уровня. Так, Екатерина Шомысова стала лауреатом 1 степени в “Синей птице”, конкурсе инструментального исполнительства “Музыкальный рассвет” и международном конкурсе-фестивале “На Олимпе”.