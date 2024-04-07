В Сыктывкаре прошли соревнования по лыжным гонкам на призы Раисы Сметаниной
- 13:00 7 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Коми прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. Об этом сообщает исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Светлана Суворкина.
Свыше трех с половиной десятилетий ежегодно в Коми съезжаются юные лыжники со всех уголков нашей страны, чтобы принять участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, носящих имя легендарной советской лыжницы Раисы Петровны Сметаниной.
В этом году, посвященном 38-летию проведения соревнований, на лыжных трассах Республики Коми собрались около 600 спортсменов. Лыжников приветствовал внушительный судейский корпус из 70 арбитров и 120 технических делегатов Федерации лыжных гонок России. Соревнования по лыжным гонкам на длинные дистанции состоялись в четыре этапа: спринт, гонки классическим и свободным стилем и эстафета. Юные спортсмены продемонстрировали не только незаурядную физическую подготовку, но и волю к победе, неустанно совершенствуя свои навыки на всех этапах соревнований.
Борьба за призовые места была упорной, и каждый участник выложился на максимум. Кульминацией соревнований стала церемония награждения, где высокие награды победителям и призерам вручила сама четырехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и СССР, обладательница Кубка мира. Для юных спортсменов это стало не только признанием их спортивных достижений, но и уникальной возможностью пообщаться с живой легендой мирового спорта.