Хлебокомбинат Воркуты получит 700 тысяч рублей
- 12:00 7 апреля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Воркутинскому хлебозаводу финансируют 700 тысяч для обустройства цеха под производство основной продукции. Об этом на своей странице “ВКонтакте” сообщает глава региона Владимир Уйба.
В течение апреля руководителям Воркутинского хлебокомбината и администрации города нужно заполнить документы. После из регионального бюджета будет выделено 700 тысяч на обустройство цеха для производства основной продукции именно в таких объёмах, которые смогут обеспечить потребности всех жителей района.
Ранее хлебозавод прошёл отбор “Народного бюджета” на уровне Минсельхоза Коми. Предприятие является единственным государственным производителем хлеба в районе. Сейчас ситуация находится под контролем главы региона.