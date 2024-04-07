Хлебокомбинат Воркуты получит 700 тысяч рублей

Воркутинскому хлебозаводу финансируют 700 тысяч для обустройства цеха под производство основной продукции. Об этом на своей странице “ВКонтакте” сообщает глава региона Владимир Уйба.

В течение апреля руководителям Воркутинского хлебокомбината и администрации города нужно заполнить документы. После из регионального бюджета будет выделено 700 тысяч на обустройство цеха для производства основной продукции именно в таких объёмах, которые смогут обеспечить потребности всех жителей района.