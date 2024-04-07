В Коми цены на платные услуги почты и курьерской доставки снизились почти на 50 процентов

По статистике за январь-февраль этого года, по сравнению с 2023, в регионе увеличились объёмы промышленного производства, розничных продаж и платных услуг населению. Также выросли перевозки грузов автомобилями. Объёмы строительных работ наоборот упали.

Однако, курьерские услуги и платные почтовые услуги снизились на 48 процентов. Транспортные услуги уменьшились в объёме на 24%, а юридические на 9%. А вот отдых в гостинице или любая подобная услуга по предоставлению временного жилья обойдётся на 23 процента больше, чем в 2023 году в тот же период. Жилищные услуги выросли на 17%.