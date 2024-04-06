В населённых пунктах Коми завершается строительство пожарных частей

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Строительство пожарных частей в населенных пунктах Коми подходит к своему завершению. Важную информацию об этом прогрессе передает Администрация Главы региона. В поселке Каждеро Печорского района успешно завершено возведение всех необходимых функциональных зон в новом пожарном депо. Это здание разработано для размещения трех пожарных автомобилей и 22 огнеборцев, включая личный состав.

Кроме того, уже этой осенью планируется ввод в эксплуатацию совершенно нового пожарного депо в селе Подтыбок Корткеросского района. Стоит отметить, что предыдущее здание находилось на берегу реки, который регулярно подвергался эрозии во время весенних паводков. В дополнение, по планам на 2026-2027 годы будет строительство трех новых пожарных депо: двух в Интинском районе и одного в Усть-Вымском.