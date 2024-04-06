Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Ухте открыли выставку «Нефтью едины»

В Ухте открыли выставку «Нефтью едины»Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухте прошло открытие выставки “Нефтью едины”. Она продлится до 13 апреля. Об этом на своей странице сообщил руководитель администрации города Магомед Османов.

В выставочном зале можно увидеть различные работы на нефтяную тематику, начиная с известных географических достопримечательностей и людей, и заканчивая индустриальными пейзажами и портретами. Проект “Нефтью едины” посвящён 95-летию нефтяной промышленности нашего региона и Пермского края. Организатором выступает “Лукойл-Пермь”.

До 13 апреля жители Ухты и гости города могут посетить выставку и увидеть 130 картин. Работы созданы 13 художниками и являются результатом многодневного турне по Тимано-Печоре и Прикамью.

“Нефть – это то, с чего началась история нашей Жемчужины Севера. С «чёрным золотом» связана жизнь каждого ухтинца!”- Пишет на своей странице глава муниципального округа.

...

  • 0

Популярное

Последние новости