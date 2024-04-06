В Коми прошёл Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд: новые библиотечные практики»
- 14:27 6 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Коми в рамках десятого Межрегионального воркшопа прошли различные интенсивы, методики и мастер-классы. Об этом сообщает Минкульт региона.
Мероприятие прошло в Молодёжной библиотеке Республики Коми. Посетители смогли окунутся в творческую работу, начиная с современных технологий в библиотечной сфере и заканчивая методиками коммуникации с молодежью. Кроме того, в ходе воркшопа были организованы мастерские, где каждый мог попробовать себя в создании литературных композиций, дизайна библиотечной выставки или даже участвовать в квесте по библиотеке.
Коми посетили специалисты из Крыма, Карелии, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Донецка, Армавира, Самары и Мурманской, Ивановской областей. Молодые библиотекари обменялись опытом работы, новыми идеями и вдохновили друг друга на дальнейшие проекты. Это было по-настоящему яркое и насыщенное событие, которое оставит свой след в развитии библиотечной культуры не только в Республике Коми, но и по всей России.