В Коми прошёл Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд: новые библиотечные практики»

В Коми в рамках десятого Межрегионального воркшопа прошли различные интенсивы, методики и мастер-классы. Об этом сообщает Минкульт региона.

Мероприятие прошло в Молодёжной библиотеке Республики Коми. Посетители смогли окунутся в творческую работу, начиная с современных технологий в библиотечной сфере и заканчивая методиками коммуникации с молодежью. Кроме того, в ходе воркшопа были организованы мастерские, где каждый мог попробовать себя в создании литературных композиций, дизайна библиотечной выставки или даже участвовать в квесте по библиотеке.