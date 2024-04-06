Синоптики рассказали о погоде в Коми 7 апреля
- 19:15 6 апреля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми пройдёт снег, дождь и мокрый снег. В Воркуте опять будет метель и порывистый ветер. О погоде сообщает ЦГМС региона.
7 апреля 2024 года на севере и западе центральных районов Республики ночью будет идти снег. Также в этот день ожидается гололёд и южный ветер 8-13 м/с, а на крайнем северо-востоке порывами до 15-20 м/c. На юго-западе Коми на столбике термометра будет отметка в 0…+5 градусов.
В столице региона температура днём будет +1…+3°С, а ночью похолодает до -4…-6°С. Сыктывкарцев ждёт гололёд, снег с дождём и юго-западный, южный ветра 8-13 м/с. Метель ждёт жителей Воркуты. Самый тёплый день будет в Объячево, там ожидается +3…+5 градусов. В Усинске, Вуктыле и Печоре в дневное время будет -2…-4°С.