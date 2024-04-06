Синоптики рассказали о погоде в Коми 7 апреля

В Коми пройдёт снег, дождь и мокрый снег. В Воркуте опять будет метель и порывистый ветер. О погоде сообщает ЦГМС региона.

7 апреля 2024 года на севере и западе центральных районов Республики ночью будет идти снег. Также в этот день ожидается гололёд и южный ветер 8-13 м/с, а на крайнем северо-востоке порывами до 15-20 м/c. На юго-западе Коми на столбике термометра будет отметка в 0…+5 градусов.