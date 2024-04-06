В Коми продолжают развивать оленеводство

В 2025 году Коми выделят более 80 миллионов рублей в рамках поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В 2026 году бюджет вырастет до 151 миллиона. Об этом рассказал на своей странице Владимир Уйба.

В 2023 года государственная поддержка оленеводов Коми составляла 101,6 миллиона, в 2024 году бюджет останется на таком же уровне. Финансирование повлияло на объёмы закупа мяса в Республике. В 2022 году ставка составила 70 рублей за один килограмм мяса в живом весе и 140 рублей в убойном весе.