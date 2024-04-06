В Коми продолжают развивать оленеводство
- 13:45 6 апреля
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- Анастасия Амелькина
В 2025 году Коми выделят более 80 миллионов рублей в рамках поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В 2026 году бюджет вырастет до 151 миллиона. Об этом рассказал на своей странице Владимир Уйба.
В 2023 года государственная поддержка оленеводов Коми составляла 101,6 миллиона, в 2024 году бюджет останется на таком же уровне. Финансирование повлияло на объёмы закупа мяса в Республике. В 2022 году ставка составила 70 рублей за один килограмм мяса в живом весе и 140 рублей в убойном весе.
За счёт бюджета региона с 2022 года продолжается проведение землеустроительных работ на пастбищах оленей, а также создание коралей. В рамках поддержки малочисленных народов России, которые осуществляют хозяйственную деятельность в Арктической зоне, Коми в следующем году выделят 85,9 миллионов рублей. В 2026 году эта сумма вырастет до 151 миллиона.