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В Коми прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе

В Коми прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбеФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Выльгорте прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе. В них поучаствовали ребята из 15 регионов России. Об этом сообщает Минспорта Коми.

5 апреля на базе спортивного центра “Ошпи” между юношами возрастом до 16 лет прошли соревнования по вольной борьбе. Около 150 спортсменов сразились за “призы I вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Коми Ю.И. Широкова”. Коми представляли борцы из Инты, Печоры, Усинска, Сысольского района и столицы Республики. Были также участники из Удмуртской Республики, Татарстана, Дагестана и ещё 12 регионов России.

Мероприятие посетила исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Светлана Суворкина, а также бронзовый призёр 22 Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта Советского Союза Сергей Корнилаев. Соревнования прошли в рамках нацпроекта “Демография”.

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