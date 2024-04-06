В Коми прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе

В Выльгорте прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе. В них поучаствовали ребята из 15 регионов России. Об этом сообщает Минспорта Коми.

5 апреля на базе спортивного центра “Ошпи” между юношами возрастом до 16 лет прошли соревнования по вольной борьбе. Около 150 спортсменов сразились за “призы I вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Коми Ю.И. Широкова”. Коми представляли борцы из Инты, Печоры, Усинска, Сысольского района и столицы Республики. Были также участники из Удмуртской Республики, Татарстана, Дагестана и ещё 12 регионов России.