В Коми иномарка наехала на припаркованный "ГАЗ"

В Коми за сутки произошло 21 ДТП с материальным ущербом, а также одно с пострадавшим. Иномарка врезалась в стоящий на обочине “ГАЗ-27527”. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

5 апреля 2024 года около 20:40 в Воркуте произошла авария. Renault Sandero Stepway ехал со стороны улицы Ленина по Ломоносова и возле 12 дома не справился с управлением. Автомобиль унесло в левую сторону, где на обочине был припаркован “ГАЗ”.