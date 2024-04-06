В Коми иномарка наехала на припаркованный "ГАЗ"
- 12:00 6 апреля
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Коми за сутки произошло 21 ДТП с материальным ущербом, а также одно с пострадавшим. Иномарка врезалась в стоящий на обочине “ГАЗ-27527”. Об этом сообщает УГИБДД по региону.
5 апреля 2024 года около 20:40 в Воркуте произошла авария. Renault Sandero Stepway ехал со стороны улицы Ленина по Ломоносова и возле 12 дома не справился с управлением. Автомобиль унесло в левую сторону, где на обочине был припаркован “ГАЗ”.
Водитель “Рено” 1982 года рождения получил ушиб мягких тканей лба. От более тяжёлых травм его уберёг пристёгнутый ремень безопасности. Госпитализация мужчине не потребовалась. За рулём владелец иномарки с 2005 года, за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности всего единожды.