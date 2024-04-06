В Коми пройдут испытания нефтепровода
- 11:45 6 апреля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Жителей Сосногорского района предупредили о возможной опасности на время испытаний нефтепровода. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.
С 5 по 15 апреля будут проводится испытания магистрального нефтепровода “Уса – Ухта ” на участке, который проходит через автодорогу в районе посёлка Ираель. Система “Уса – Ухта” и “Ухта – Ярославль” существует давно и позволяет транспортировать нефть в европейскую часть нашей страны.
На время испытаний жителей Коми просят не приближаться ближе, чем на 150 метров от оси трубы. Нахождение там людей и животных опасно, так как возможны повреждения нефтепровода. Также непредвиденные обстоятельства могут навредить целостности машин и механизмов.