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В Коми пройдут испытания нефтепровода

В Коми пройдут испытания нефтепроводаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жителей Сосногорского района предупредили о возможной опасности на время испытаний нефтепровода. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

С 5 по 15 апреля будут проводится испытания магистрального нефтепровода “Уса – Ухта ” на участке, который проходит через автодорогу в районе посёлка Ираель. Система “Уса – Ухта” и “Ухта – Ярославль” существует давно и позволяет транспортировать нефть в европейскую часть нашей страны.

На время испытаний жителей Коми просят не приближаться ближе, чем на 150 метров от оси трубы.  Нахождение там людей и животных опасно, так как возможны повреждения нефтепровода. Также непредвиденные обстоятельства могут навредить целостности машин и механизмов.

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