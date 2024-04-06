В Коми 90 тысяч школьников изучают иностранные языки

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми 97 процентов школьников изучают английский язык. Об этом сообщает Комистат. В современном мире знание иностранных языков становится все более важным навыком для молодого поколения. По данным Министерства просвещения России, в Республике Коми 90 тысяч школьников изучают иностранный язык. Английский, немецкий и французский представляют основные варианты выбора для учащихся.

Изучение английского языка является наиболее популярным среди школьников, так как 97% учащихся выбирают именно его. Этот язык распространён во всём мире и имеет статус международного языка коммуникации.

Немецкий язык, выбранный 6% школьников, также имеет свою аудиторию. Немецкий язык известен своими строгими грамматическими правилами и широкими возможностями для развития карьеры в Германии и других немецкоязычных странах. Кроме того, некоторые школьники привлекает культура и история Германии, что становится дополнительным стимулом для изучения этого языка.

Французский язык, выбранный 3% учащихся, также имеет свою нишу. Французский язык известен своей романтичностью и прекрасной литературой. Многие школьники привлекает возможность погрузиться в мир французской культуры и искусства, а также расширить свои горизонты в области международного бизнеса.