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Из-за халатного отношения к безопасности управляющей компании в Коми ребёнок попал в больницу

Из-за халатного отношения к безопасности управляющей компании в Коми ребёнок попал в больницуФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Воркуте управляющая компания должна возместить моральный ущерб ребёнку, который травмировался на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Летом 2023 года во дворе 28 дома на улице Ленина Воркуте девочка зацепилась за саморез, который торчал из ударопрочного покрытия. После ребёнок упал и получил закрытый перелом плеча правой руки со смещением.

Пока несовершеннолетняя была на лечении в хирургическом отделении больницы, за ней ухаживала мама. Из-за этого женщина не смогла посещать работу. Воркутинка потребовала у ООО УО “Спутник” вернуть ей утраченный заработок в 53 844 рубля, а также компенсировать моральный ущерб дочери, который оценила в 500 тысяч рублей.

Суд принял во внимание, что ребёнок получил травму из-за халатного обращения управляющей компании к обеспечению безопасности на детской игровой площадки. Учитывая все обстоятельства, компенсацию морального вреда оценили в сто тысяч рублей. Также удовлетворён иск о взыскании утраченного заработка с организации.

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