Из-за халатного отношения к безопасности управляющей компании в Коми ребёнок попал в больницу

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Воркуте управляющая компания должна возместить моральный ущерб ребёнку, который травмировался на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Летом 2023 года во дворе 28 дома на улице Ленина Воркуте девочка зацепилась за саморез, который торчал из ударопрочного покрытия. После ребёнок упал и получил закрытый перелом плеча правой руки со смещением.

Пока несовершеннолетняя была на лечении в хирургическом отделении больницы, за ней ухаживала мама. Из-за этого женщина не смогла посещать работу. Воркутинка потребовала у ООО УО “Спутник” вернуть ей утраченный заработок в 53 844 рубля, а также компенсировать моральный ущерб дочери, который оценила в 500 тысяч рублей.