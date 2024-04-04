В Мурманской области совершили нападение с ножом на губернатора
- 23:40 4 апреля
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- Олег Помидоров
фото со страницы Андрея Чибиса
Руководитель региона Андрей Чибис находится в операционной.
В районе 23 часов вечера 4 апреля появилась информация в интернете о том, что губернатора Мурманской области Андрея Чибиса экстренно доставили в операционную.
Выяснилось, что руководитель региона проводил встречу с местными жителями в городе Апатиты. Во время встречи неизвестный человек подошел к губернатору и ударил его ножом в живот.
Пресс-служба губернатора также подчеркнула факт нападения. Сейчас глава Мурманской области госпитализирован в Кировск. Там ему проводят операцию.
Напавшего на Андрея Чибиса мужчину задержали. Возле ДК в Апатитах, в котором произошло нападение, дежурят сотрудники полиции. Остальные детали произошедшего уточняются.