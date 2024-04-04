Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Мурманской области совершили нападение с ножом на губернатора

В Мурманской области совершили нападение с ножом на губернаторафото со страницы Андрея Чибиса

Руководитель региона Андрей Чибис находится в операционной.

В районе 23 часов вечера 4 апреля появилась информация в интернете о том, что губернатора Мурманской области Андрея Чибиса экстренно доставили в операционную.

Выяснилось, что руководитель региона проводил встречу с местными жителями в городе Апатиты. Во время встречи неизвестный человек подошел к губернатору и ударил его ножом в живот. 

Пресс-служба губернатора также подчеркнула факт нападения. Сейчас глава Мурманской области госпитализирован в Кировск. Там ему проводят операцию.

Напавшего на Андрея Чибиса мужчину задержали. Возле ДК в Апатитах, в котором произошло нападение, дежурят сотрудники полиции. Остальные детали произошедшего уточняются.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости