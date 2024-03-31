Уже в апреле в Коми пройдёт акция "Тотальный диктант"

В Коми начинается подготовка к “Тотальному диктанту”. Об этом сообщает Минкульт региона. 20 апреля наступит долгожданный день для всех любителей русского языка. Национальная библиотека в восьмой раз откроет свои двери для проведения акции "Тотальный диктант". Это уникальное мероприятие, объединяющее тысячи людей по всей стране и за ее пределами, направлено на проверку и совершенствование грамотности и орфографии.

Уже сейчас, задолго до главного события, стартует онлайн-школа "Тотального диктанта". Это отличная возможность для всех желающих подготовиться и улучшить свои навыки письма. Каждое занятие предлагает написать диктант по отрывкам из произведений автора текста диктанта текущего года. Такая практика поможет не только освежить знания, но и погрузиться в мир литературы, расширить кругозор и развить чувство языка.