Печорца осудили за вымогательство и порчу чужого имущества

Житель Печоры вымогал деньги у знакомого, а после испортил машину его жены. Теперь ему грозит 3 года тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Печорского городского суда.

Ранее судимый житель Коми требовал у знакомого 10 тысяч рублей. Пояснял он свои действия тем, что потерпевший не заплатил ему за работу. Никаких подтверждающих этот факт документов предоставлено не было. После неудачного вымогательства мужчина проник в гараж неприятеля и засыпал песок в горловину двигателя машины, а после залил туда отработанное масло. Автомобиль сломался, а он принадлежал супруге потерпевшего. Также печорец украл из личного транспорта домкрат, инструменты, флешкарту и видеорегистратор с картой памяти.