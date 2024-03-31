Ухтинский работодатель подделал подпись сотрудника
- 16:26 31 марта
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- Анастасия Амелькина
В Ухте работодатель одной из компаний подделал подпись сотрудника. Это выяснилось из-за несчастного случая. Об этом сообщает Ухтинский городской суд Коми.
В суд обратился сотрудник одного из предприятий Ухты. Он просил признать акт о несчастном случае частично недействительным. Мужчина не был ознакомлен с соответствующими документами в сфере охраны труда. Пострадавший утверждал, что его подпись об ознакомлении была подделана.
Работодатель утверждал обратное. Он настаивал, что причиной произошедшего несчастного случая стала неосторожность сотрудника. Начальник уверял, пострадавший был проинформирован о требованиях охраны труда.
В ходе судебно-почерковедческой экспертизы выяснилось, что подпись сотрудника подделали. Теперь работодателю нужно выплатить 100 тысяч рублей за моральный вред. Также суд признал выводы актов о грубой неосторожности работника недействительными.