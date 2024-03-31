Ухтинский работодатель подделал подпись сотрудника

В Ухте работодатель одной из компаний подделал подпись сотрудника. Это выяснилось из-за несчастного случая. Об этом сообщает Ухтинский городской суд Коми.

В суд обратился сотрудник одного из предприятий Ухты. Он просил признать акт о несчастном случае частично недействительным. Мужчина не был ознакомлен с соответствующими документами в сфере охраны труда. Пострадавший утверждал, что его подпись об ознакомлении была подделана.