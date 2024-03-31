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Ухтинский работодатель подделал подпись сотрудника

Ухтинский работодатель подделал подпись сотрудникаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухте работодатель одной из компаний подделал подпись сотрудника. Это выяснилось из-за несчастного случая. Об этом сообщает Ухтинский городской суд Коми.

В суд обратился сотрудник одного из предприятий Ухты. Он просил признать акт о несчастном случае частично недействительным. Мужчина не был ознакомлен с соответствующими документами в сфере охраны труда. Пострадавший утверждал, что его подпись об ознакомлении была подделана.

Работодатель утверждал обратное. Он настаивал, что причиной произошедшего несчастного случая стала неосторожность сотрудника. Начальник уверял, пострадавший был проинформирован о требованиях охраны труда.

В ходе судебно-почерковедческой экспертизы выяснилось, что подпись сотрудника подделали. Теперь работодателю нужно выплатить 100 тысяч рублей за моральный вред. Также суд признал выводы актов о грубой неосторожности работника недействительными.

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