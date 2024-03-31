Синоптики рассказали о погоде в Коми 1 апреля
- 19:15 31 марта
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- Анастасия Амелькина
Коми накроет дождями и снегом. В отдельных районах утром и ночью ожидается туман. О погоде сообщает ЦГМС региона.
1 апреля 2024 года на северо-востоке Коми ночью выпадет снег. На западе и востоке Республики будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных частях региона будет изморозь и гололёд, а также туман. На крайнем северо-востоке будет метель, ветер поднимется до 17 м/с. Жителей крайнего юга Коми ждёт повышение температуры до +10 градусов.
В Сыктывкаре первый день месяца пройдёт без осадков, только в ночное время пройдёт небольшой дождь. На столбике термометра можно будет наблюдать отметку в +6...+8 градусов. Поднимется западный ветер с переходом на южный до 9 м/с. Ночью температура опустится до -1…+1°С. В Инте и Воркуте будет метель.