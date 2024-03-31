Синоптики рассказали о погоде в Коми 1 апреля

Коми накроет дождями и снегом. В отдельных районах утром и ночью ожидается туман. О погоде сообщает ЦГМС региона.

1 апреля 2024 года на северо-востоке Коми ночью выпадет снег. На западе и востоке Республики будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных частях региона будет изморозь и гололёд, а также туман. На крайнем северо-востоке будет метель, ветер поднимется до 17 м/с. Жителей крайнего юга Коми ждёт повышение температуры до +10 градусов.