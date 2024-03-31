В Коми за сутки горели офисное здание и баня

За сутки в Коми горели баня, офисное здание и хозпостройка. В двух случаях причиной возгорания стала печь. Об этом сообщает МЧС региона.

30 марта в пгт. Парма Усинского района загорелось офисное здание. Пожар на Набережной улице тушили 16 человек. Никто не пострадал. Возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании печи. По этой причине вспыхнула баня в селе Визинга Сысольского района. Огонь также повредил хозпостройку.