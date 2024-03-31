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В Коми за сутки горели офисное здание и баня

В Коми за сутки горели офисное здание и баняФото из архива "Про Города Сыктывкар"

За сутки в Коми горели баня, офисное здание и хозпостройка. В двух случаях причиной возгорания стала печь. Об этом сообщает МЧС региона.

30 марта в пгт. Парма Усинского района загорелось офисное здание. Пожар на Набережной улице тушили 16 человек. Никто не пострадал. Возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании печи. По этой причине вспыхнула баня в селе Визинга Сысольского района. Огонь также повредил хозпостройку.

31 марта 2024 года звонок поступил в пожарно-спасательную службу Койгородского района. На Молодёжной улице в посёлке Подзь загорелась хозпостройка. Тушили огонь на площади в 24 квадратных метра. Никто не пострадал. Причиной возгорания стало неисправное электрооборудование.

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