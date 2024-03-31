В Коми водитель Mitsubishi спровоцировал двойное ДТП
- 13:00 31 марта
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- Анастасия Амелькина
В Вуктыльском районе водитель объезжал Audi и на встречной полосе врезался в “УАЗ”. Пострадал один человек. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
30 марта 2024 года около 09:48 на трассе Вуктыл – Лемтыбож произошло двойное ДТП. Водитель Mitsubishi Pajero ехал в сторону Лемтыбожа и на 6 километре дороги начал объезжать стоящую на проезжей части “Ауди”. При выезде на встречную полосу “Мицубиси” врезалась в “УАЗ”, едущий в сторону Вуктыла. После Mitsubishi столкнулась с Audi.
Водителю “УАЗа” 1970 года рождения диагностировали открытый перелом голени левой ноги со смещением и переломы трёх рёбер. Его увезли в больницу. От более тяжёлых травм мужчину спас пристёгнутый ремень безопасности. Водитель Mitsubishi за рулём с 2016 года, в течение года он уже четырежды привлекался за нарушение ПДД.