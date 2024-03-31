Документы по реконструкции набережной в Сыктывкаре отправили в Москву

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Финансирование реконструкции набережной Сыктывкара вышло на новый уровень. Глава региона Владимир Уйба рассказал, какие успехи уже есть.

В 2023 году в Коми побывал с рабочим визитом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Одной из обсуждаемых тем стала набережная вдоль реки Сысола. Региону необходимо финансирование для улучшения состояния прибрежной зоны. Федеральный министр согласился оказать поддержку.