Документы по реконструкции набережной в Сыктывкаре отправили в Москву
- 12:00 31 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Финансирование реконструкции набережной Сыктывкара вышло на новый уровень. Глава региона Владимир Уйба рассказал, какие успехи уже есть.
В 2023 году в Коми побывал с рабочим визитом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Одной из обсуждаемых тем стала набережная вдоль реки Сысола. Региону необходимо финансирование для улучшения состояния прибрежной зоны. Федеральный министр согласился оказать поддержку.
Сейчас все необходимые документы готовы, и скоро их отправят в Москву. Владимир Уйба надеется, что этот проект войдёт в перечень нуждающихся в финансовой поддержке объектов России. Правительство Коми продолжает создавать комфортную среду для жителей и гостей нашего региона.