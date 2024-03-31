В Коми водитель без прав врезался в трактор

В Усть-Цилемском районе 50-летний мужчина без водительских прав сел за руль “ВАЗа” и врезался в трактор. Пострадал ребёнок. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

30 марта 2024 года водитель 1974 года рождения сел за руль “ВАЗ-2112”. У мужчины не было прав, он их никогда не получал. На 75 километре трассы Усть-Цильма – Среднее Бугаево житель Коми не справился с управлением. “Двенадцатая” врезалась в трактор, который стоял около проезжей части.