В Коми водитель без прав врезался в трактор
- 11:45 31 марта
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- Анастасия Амелькина
В Усть-Цилемском районе 50-летний мужчина без водительских прав сел за руль “ВАЗа” и врезался в трактор. Пострадал ребёнок. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
30 марта 2024 года водитель 1974 года рождения сел за руль “ВАЗ-2112”. У мужчины не было прав, он их никогда не получал. На 75 километре трассы Усть-Цильма – Среднее Бугаево житель Коми не справился с управлением. “Двенадцатая” врезалась в трактор, который стоял около проезжей части.
В машине был ребёнок 2016 года рождения. Мальчик получил кровоподтёк лобной области. Водителю “ВАЗа” диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушиб и кровоподтёки мягких тканей лица. Госпитализация ему не потребовалась. Также пострадала пассажирка авто 1982 года рождения. У неё под вопросом сотрясение. Никто в машине не был пристёгнут ремнями безопасности.