В школах Коми становится больше специалистов, помогающих детям с особенностями развития

В Коми выросло количество специалистов, работающих в школах региона с детьми с особенностями развития. Об этом сообщает Комистат.

В школах Коми наблюдается заметный рост числа специалистов, которые оказывают помощь детям с особенностями развития. Согласно данным на начало 2023/2024 учебного года, в школах работало уже 100 логопедов и дефектологов. За последние 5 лет их численность выросла на треть, что свидетельствует о растущей потребности в таких специалистах.