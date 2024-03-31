В школах Коми становится больше специалистов, помогающих детям с особенностями развития
- 10:30 31 марта
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- Анастасия Амелькина
В Коми выросло количество специалистов, работающих в школах региона с детьми с особенностями развития. Об этом сообщает Комистат.
В школах Коми наблюдается заметный рост числа специалистов, которые оказывают помощь детям с особенностями развития. Согласно данным на начало 2023/2024 учебного года, в школах работало уже 100 логопедов и дефектологов. За последние 5 лет их численность выросла на треть, что свидетельствует о растущей потребности в таких специалистах.
Отметим, что большинство этих специалистов обладают высшим педагогическим образованием - 91% из них имеют соответствующую квалификацию. Это говорит о том, что школы стремятся привлекать высококвалифицированных профессионалов, способных эффективно работать с детьми, имеющими особенности развития. Кроме того, стаж работы логопедов и дефектологов также впечатляет - 77% специалистов имеют опыт работы более 10 лет.