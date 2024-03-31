Аграриев Коми могут лишить государственной поддержки
- 09:55 31 марта
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- Анастасия Амелькина
В Коми сельхозпроизводителей будут лишать государственной поддержки, если они будут нарушать правила пожарной безопасности. А именно запрещается жечь траву. Об этом сообщает Минсельхоз региона.
Минсельхоз России провёл совещание совместно с МЧС по Коми, Центром поддержки АПК, рыбным хозяйством региона, республиканским филиалом Россельхоза, территориальным управлением Россельхознадзора и министерством сельского хозяйства Коми. В 2023 году в стране не было серьёзных пожаров, но в большинстве имеющихся случаев огонь распространялся из-за выжигания сухой травы. В 2024 году будут разработаны карты с инструкциями по пожарной безопасности на объектах АПК в сезонные полевые работы.
Было решено лишать господдержки аграриев, которые нарушат запрет на сжигание сухой травы. Также во время конференции напомнили о минеральных полосах, которые ограничивают распространение огня, и о наличии и готовности к работе противопожарной техники.