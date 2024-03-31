Аграриев Коми могут лишить государственной поддержки

В Коми сельхозпроизводителей будут лишать государственной поддержки, если они будут нарушать правила пожарной безопасности. А именно запрещается жечь траву. Об этом сообщает Минсельхоз региона.

Минсельхоз России провёл совещание совместно с МЧС по Коми, Центром поддержки АПК, рыбным хозяйством региона, республиканским филиалом Россельхоза, территориальным управлением Россельхознадзора и министерством сельского хозяйства Коми. В 2023 году в стране не было серьёзных пожаров, но в большинстве имеющихся случаев огонь распространялся из-за выжигания сухой травы. В 2024 году будут разработаны карты с инструкциями по пожарной безопасности на объектах АПК в сезонные полевые работы.