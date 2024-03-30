Браконьеры из Корткеросского района не смогли обжаловать приговор
- 17:15 30 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми браконьеры пытались избежать наказания, но суд не удовлетворил их апелляцию. Об этом сообщает Прокуратура региона.
17 июня 2023 года на реке Вычегда поймали двух рыбаков, которые при ловле использовали сети. Также мужчины знали, что акватория курьи Важ-Эжва является местом нереста рыбы. Нарушители выловили более двухсот особей плотвы, язя, щуки, леща, окуня, густера. Таким образом, они нанесли водным биологическим ресурсом ущерб в 212 тысяч.
Суд приговорил их к 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на полгода. Также у мужчин изъяли лодку и навесной мотор в доход государства. Браконьеры хотели обжаловать приговор, но Верховный суд Коми оставил апелляцию без удовлетворения.