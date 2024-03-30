Браконьеры из Корткеросского района не смогли обжаловать приговор

В Коми браконьеры пытались избежать наказания, но суд не удовлетворил их апелляцию. Об этом сообщает Прокуратура региона.

17 июня 2023 года на реке Вычегда поймали двух рыбаков, которые при ловле использовали сети. Также мужчины знали, что акватория курьи Важ-Эжва является местом нереста рыбы. Нарушители выловили более двухсот особей плотвы, язя, щуки, леща, окуня, густера. Таким образом, они нанесли водным биологическим ресурсом ущерб в 212 тысяч.