Синоптики рассказали о погоде в Коми 31 марта
- 19:15 30 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми продолжает всё таять. Регион накроет мокрым снегом и дождями. О погоде сообщает ЦГМС Республики.
31 марта на севере региона местами можно будет увидеть туман. В дневное время температура будет +1…-4 градуса, выпадет небольшой снег. На крайнем северо-востоке похолодает до -8...-13°С. Северо-восточный ветер сменится юго-восточным порывами до 9 м/с. В южных районах на столбике термометра днём будет отметка в +2…+7 градусов, ожидаются осадки в виде снега, дождя и мокрого снега.
В Сыктывкаре в последний день месяца ночью поднимется юго-западный ветер 6-11 м/с. Пройдёт дождь. Днём температура поднимется до +5 градусов. Самая холодная ночь ждёт жителей Печоры, там синоптики обещают -22…-24°С.