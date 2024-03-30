Синоптики рассказали о погоде в Коми 31 марта

В Коми продолжает всё таять. Регион накроет мокрым снегом и дождями. О погоде сообщает ЦГМС Республики.

31 марта на севере региона местами можно будет увидеть туман. В дневное время температура будет +1…-4 градуса, выпадет небольшой снег. На крайнем северо-востоке похолодает до -8...-13°С. Северо-восточный ветер сменится юго-восточным порывами до 9 м/с. В южных районах на столбике термометра днём будет отметка в +2…+7 градусов, ожидаются осадки в виде снега, дождя и мокрого снега.