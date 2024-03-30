В Коми диспансеризация позволяет выявить опасные заболевания на ранней стадии

В 2023 году диспансеризация позволила выявить у 13 жителей Сосногорского района раннии стадии онкологических заболеваний. Об этом на своей странице рассказал руководитель администрации города Ильдар Махмутов.

В 2024 году уже у 7 жителей Сосногорска выявили онкологию, а у 5 сахарный диабет. Распознать заболевания на стадии их зарождения позволила диспансеризация. В прошлом году 44 человека смогли узнать о начинающихся болезнях системы кровоснабжения.