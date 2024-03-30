Сыктывкар и Ухта получили новую партию автобусов
- 16:27 30 марта
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкар и Ухту наконец-то получили новые автобусы. Глава региона вручил мэру столицы Коми шесть ключей от МАЗов. Модернизированные ПАЗы отправят в Ухту. Об этом сообщает правительство региона.
30 марта 2024 года прошло вручение ключей от новых автобусов. Шесть из них уедут в Ухту, а шесть газомоторных МАЗов будут выполнять маршруты в столице Коми.
“Месяц назад я обещал, что до конца марта мы исполним решение по поставке всех 39 автобусов. Основная задача: это как можно больше поставить новых современных автобусов для того, чтобы наши жители комфортно могли перемещаться! ”- Выступил с речью Владимир Уйба.
По словам главы региона, правительство Коми часто получает жалобы от жителей о нарушении расписания автобусов. Все претензии пытаются быстро обработать и принимать соответствующие меры.