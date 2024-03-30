Сыктывкар и Ухта получили новую партию автобусов

Сыктывкар и Ухту наконец-то получили новые автобусы. Глава региона вручил мэру столицы Коми шесть ключей от МАЗов. Модернизированные ПАЗы отправят в Ухту. Об этом сообщает правительство региона.

30 марта 2024 года прошло вручение ключей от новых автобусов. Шесть из них уедут в Ухту, а шесть газомоторных МАЗов будут выполнять маршруты в столице Коми.