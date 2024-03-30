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Сыктывкар и Ухта получили новую партию автобусов

Сыктывкар и Ухта получили новую партию автобусов

Сыктывкар и Ухту наконец-то получили новые автобусы. Глава региона вручил мэру столицы Коми шесть ключей от МАЗов. Модернизированные ПАЗы отправят в Ухту. Об этом сообщает правительство региона.

30 марта 2024 года прошло вручение ключей от новых автобусов. Шесть из них уедут в Ухту, а шесть газомоторных МАЗов будут выполнять маршруты в столице Коми.

“Месяц назад я обещал, что до конца марта мы исполним решение по поставке всех 39 автобусов. Основная задача: это как можно больше поставить новых современных автобусов для того, чтобы наши жители комфортно могли перемещаться! ”- Выступил с речью Владимир Уйба.

По словам главы региона, правительство Коми часто получает жалобы от жителей о нарушении расписания автобусов. Все претензии пытаются быстро обработать и принимать соответствующие меры.

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