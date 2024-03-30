В Коми конфликт двух девушек закончился дракой
- 14:29 30 марта
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- Анастасия Амелькина
В Международный женский день в Инте подрались девушки. Конфликт между дамами произошёл в баре и из словесного перешёл в физическую расправу. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
8 марта 2022 года в баре Инты местная жительница избила незнакомку. Девушка нанесла более 4 ударов по голове сопернице, а после на улице ещё не менее двух. В суде обвиняемая утверждала, что била неприятельницу только по телу и хватала за волосы.
Потерпевшая рассказала, что предполагала о невменяемом состоянии девушки, что та может начать драку. Интинка толкнула её в плечо, больше никаких действий с её стороны не было. Ознакомившись с материалами дела, показаниями свидетелей и записями с камер видеонаблюдения, суд выписал девушке штраф в 8 тысяч рублей.
Жительница Инты была не согласна с решением и подала апелляцию. Ей отказали.