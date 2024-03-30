В Коми конфликт двух девушек закончился дракой

В Международный женский день в Инте подрались девушки. Конфликт между дамами произошёл в баре и из словесного перешёл в физическую расправу. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

8 марта 2022 года в баре Инты местная жительница избила незнакомку. Девушка нанесла более 4 ударов по голове сопернице, а после на улице ещё не менее двух. В суде обвиняемая утверждала, что била неприятельницу только по телу и хватала за волосы.