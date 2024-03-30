В Усинске "КамАЗ" опрокинулся на проезжей части
- 11:45 30 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Усинске “КамАЗ” перевернулся на проезжей части. Пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
29 марта 2024 года на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. На 8 километре дороги Акись – Ошкурья водитель “КамАЗа” не справился с управлением, и большегруз опрокинулся.
Пассажир автомобиля 1982 года рождения получил сотрясение, черепно-мозговую травму и ссадины головы. Его не госпитализировали. Водитель 1968 года рождения сейчас лечится дома, у него ушиб ноги и тупая травма груди. За рулём мужчина с 1986 года и в течение этого года ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Всего в этот день произошла одна авария с пострадавшими. А 22 ДТП повлекли за собой материальный ущерб.