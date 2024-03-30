В Усинске "КамАЗ" опрокинулся на проезжей части

В Усинске “КамАЗ” перевернулся на проезжей части. Пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

29 марта 2024 года на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. На 8 километре дороги Акись – Ошкурья водитель “КамАЗа” не справился с управлением, и большегруз опрокинулся.