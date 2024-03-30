В Коми сосиски и сардельки стали дороже

В Коми продолжает дешеветь гречневая крупа. Вместе с тем за неделю выросла стоимость сметаны, хлеба и помидоров с картофелем. Об этом сообщает Комистат.

В понедельник прошла регистрация цен на различные виды товаров и услуг. На неделе с 19 по 25 марта в регионе зафиксировали удорожание сосисок, сметаны, творога, хлеба, свёклы и подсолнечного масла. Упала стоимость яблок, репчатого лука, белокочанной капусты и куриных яиц.