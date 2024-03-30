Житель Коми попал в больницу из-за наркотиков

1 Житель Коми попал в больницу Грязовца. Ему грозит серьёзное обвинение. О произошедшем сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Уроженец Краснодарского края направлялся в Ухту, так как проживает именно там. В поездке мужчине стало плохо. Оказалось, что он употребил наркотики. Без сознания 53-летнего жителя Коми привезли в больницу Вологодской области. В реанимации врачи нашли у него свёрток с запрещенным веществом весом более 10 грамм.