Житель Коми попал в больницу из-за наркотиков
- 09:55 30 марта
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
1 Житель Коми попал в больницу Грязовца. Ему грозит серьёзное обвинение. О произошедшем сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Уроженец Краснодарского края направлялся в Ухту, так как проживает именно там. В поездке мужчине стало плохо. Оказалось, что он употребил наркотики. Без сознания 53-летнего жителя Коми привезли в больницу Вологодской области. В реанимации врачи нашли у него свёрток с запрещенным веществом весом более 10 грамм.
28 марта 2024 года на мужчину завели уголовное дело по 228 статье. Он пробудет под стражей до 27 мая этого года. Также известно, что у жителя Ухты есть непогашенная судимость за тяжкое преступление и нет постоянной прописки. Теперь ему грозит лишение свободы.