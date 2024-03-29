За последние пять лет больше всего нового жилья ввели в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе

По данным Комистата, более половины нового жилья, построенного в России, приходится на городскую местность. За последние пять лет наибольшее количество новых жилых помещений было введено в Сыктывкаре, где доля составила 57%, а также в примыкающем к нему муниципальном районе "Сыктывдинский" – 14%.

Однако в Инте и Вуктыле было замечено минимальное количество нового жилья, а в Воркуте вообще не было введено ни одного жилого объекта. Индивидуальное жилищное строительство преобладает в сельской местности, но также активно развивается и в городах.