За последние пять лет больше всего нового жилья ввели в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе
- 20:15 29 марта
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- Елизавета Петрова
По данным Комистата, более половины нового жилья, построенного в России, приходится на городскую местность. За последние пять лет наибольшее количество новых жилых помещений было введено в Сыктывкаре, где доля составила 57%, а также в примыкающем к нему муниципальном районе "Сыктывдинский" – 14%.
Однако в Инте и Вуктыле было замечено минимальное количество нового жилья, а в Воркуте вообще не было введено ни одного жилого объекта. Индивидуальное жилищное строительство преобладает в сельской местности, но также активно развивается и в городах.
Если в 2019 году доля индивидуального жилья, построенного населением, составляла 39% от общей площади застройки в городской местности, то к 2023 году ожидается увеличение этой доли до 47%. Средний размер новых квартир, введенных в эксплуатацию, снизился на 1 квадратный метр за последние пять лет и в 2023 году составил 67 квадратных метров.
В то же время, индивидуальные дома имеют в среднем в полтора раза большую площадь – 103 квадратных метра. Средний размер домов, построенных в городской местности, составляет 114 квадратных метров, в то время как в сельской местности этот показатель равен 94 квадратных метра.
Как в городах, так и в сельской местности наиболее популярными материалами для строительства жилых домов являются дерево и деревянные конструкции. Большинство введенных домов имеют два этажа.