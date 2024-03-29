Три района Коми накроет снегопад

По последним прогнозам синоптиков республиканского гидрометеоцентра, Коми ожидает ухудшение погодных условий. На этот раз три района республики станут свидетелями снегопада. Усинский, Интинский и Печорский районы готовятся к обильным осадкам.

Снег начнет выпадать уже сегодня вечером, 29 марта, и продолжит идти до утра субботы, 30 марта. В связи с этим, жителям Коми рекомендуется быть осторожными и принять необходимые меры предосторожности.