Три района Коми накроет снегопад
- 18:00 29 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
По последним прогнозам синоптиков республиканского гидрометеоцентра, Коми ожидает ухудшение погодных условий. На этот раз три района республики станут свидетелями снегопада. Усинский, Интинский и Печорский районы готовятся к обильным осадкам.
Снег начнет выпадать уже сегодня вечером, 29 марта, и продолжит идти до утра субботы, 30 марта. В связи с этим, жителям Коми рекомендуется быть осторожными и принять необходимые меры предосторожности.
Во-первых, стоит воздержаться от туристических походов, особенно в районах, где ожидаются сильные осадки. Это поможет избежать возможных неприятностей и обеспечит безопасность. Кроме того, рекомендуется отложить поездки и участие в массовых мероприятиях.