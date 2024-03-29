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Три района Коми накроет снегопад

Три района Коми накроет снегопадФото из архива "Про Город Сыктывкар"

По последним прогнозам синоптиков республиканского гидрометеоцентра, Коми ожидает ухудшение погодных условий. На этот раз три района республики станут свидетелями снегопада. Усинский, Интинский и Печорский районы готовятся к обильным осадкам.

Снег начнет выпадать уже сегодня вечером, 29 марта, и продолжит идти до утра субботы, 30 марта. В связи с этим, жителям Коми рекомендуется быть осторожными и принять необходимые меры предосторожности.

Во-первых, стоит воздержаться от туристических походов, особенно в районах, где ожидаются сильные осадки. Это поможет избежать возможных неприятностей и обеспечит безопасность. Кроме того, рекомендуется отложить поездки и участие в массовых мероприятиях.

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