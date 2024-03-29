В Сыктывкаре «заминировали» колледж

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Корпус Сыктывкарского торгово-экономического колледжа на улице Катаева, 37 (ранее известный как Сыктывкарский торгово-технологический техникум) был эвакуирован. Об этом сообщает БНК. Студенты и сотрудники были выведены на улицу в связи с возможной угрозой. Полиция, получив сообщение о возможном наличии взрывного устройства, взяла на себя ответственность за проведение проверочных мероприятий.

Сыктывкарцы, проживающие в этом районе, активно делятся информацией о происходящем. Студенты и педагоги, вынужденные покинуть здание, остаются на улице, ожидая разрешения на возвращение внутрь.

Ситуация вызывает некоторую тревогу среди жителей, ведь безопасность их детей и близких находится под вопросом. МВД по Коми подтвердило, что получило информацию о возможном заложенном взрывном устройстве в здании колледжа.