В Сыктывкаре «заминировали» колледж
- 12:20 29 марта
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- Елизавета Петрова
Корпус Сыктывкарского торгово-экономического колледжа на улице Катаева, 37 (ранее известный как Сыктывкарский торгово-технологический техникум) был эвакуирован. Об этом сообщает БНК.
Студенты и сотрудники были выведены на улицу в связи с возможной угрозой. Полиция, получив сообщение о возможном наличии взрывного устройства, взяла на себя ответственность за проведение проверочных мероприятий.
Сыктывкарцы, проживающие в этом районе, активно делятся информацией о происходящем. Студенты и педагоги, вынужденные покинуть здание, остаются на улице, ожидая разрешения на возвращение внутрь.
Ситуация вызывает некоторую тревогу среди жителей, ведь безопасность их детей и близких находится под вопросом. МВД по Коми подтвердило, что получило информацию о возможном заложенном взрывном устройстве в здании колледжа.
Сотрудники полиции немедленно приступили к проверке данной информации и приняли меры для обеспечения безопасности всех присутствующих. В настоящее время проводятся интенсивные проверочные действия, направленные на выявление и ликвидацию возможной угрозы.