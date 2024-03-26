Синоптики рассказали о погоде 27 марта
- 20:30 26 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
На севере Коми пройдёт небольшой снег, а в отдельных районах будет туманное утро. О погоде сообщает ЦГМС региона.
В северных районах Коми 27 марта 2024 года температура упадёт до -28 градусов и выпадет снег. На юге и западе на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в -5…-10°С, а на юго-западе +2°С. В отдельных районах в тёмное время суток и утром будет туман.
В Сыктывкаре 27 марта осадков не ожидается, северо-восточный ветер поднимется до 1-6 м/с. Днём температура будет 0…-2 градуса. Холоднее всего в Инте, там синоптики обещают до -28 °C ночью. В Печоре, Вуктыле и Усть-Цильме в тёмное время суток пройдёт небольшой снег. Тёплый день ждёт жителей Объячево, там температура поднимется до +2 градусов.