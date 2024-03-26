Синоптики рассказали о погоде 27 марта

На севере Коми пройдёт небольшой снег, а в отдельных районах будет туманное утро. О погоде сообщает ЦГМС региона.

В северных районах Коми 27 марта 2024 года температура упадёт до -28 градусов и выпадет снег. На юге и западе на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в -5…-10°С, а на юго-западе +2°С. В отдельных районах в тёмное время суток и утром будет туман.