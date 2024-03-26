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В Коми построят Data-центр

В Коми построят Data-центрФото со страницы Владимира Уйбы

В Коми появится дата-центр. Регион подходит для этого проекта из-за своего расположения. Об этом сообщил на своей странице глава Республики Владимир Уйба.

В Усть-Вымском районе построят дата-центр. Это специальное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения пользователей к интернету. Проект строительства реализуют в Микуньском участковом лесничестве. Объект будет питаться электричеством от подстанции “Микунь”.

Ранее планировалось создать дата-центр в Печорском районе и питать его от местной ГРЭС. Коми для этого проекта подходит, так как для охлаждения серверов нужен прохладный воздух. В нашем регионе не придется кондиционирывать помещение, а можно использовать забор холодного воздуха.

На создание инвестировали 450 миллионов. Дата-центр даст новые рабочие места и налоги, которые не будут уходить из Коми.

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