В Коми построят Data-центр

В Коми появится дата-центр. Регион подходит для этого проекта из-за своего расположения. Об этом сообщил на своей странице глава Республики Владимир Уйба.

В Усть-Вымском районе построят дата-центр. Это специальное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения пользователей к интернету. Проект строительства реализуют в Микуньском участковом лесничестве. Объект будет питаться электричеством от подстанции “Микунь”.