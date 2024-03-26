Житель Коми ни разу не видел сына и лишился родительских прав

Жителя Усть-Цилемского района лишили родительских прав. Мужчина не участвовал в воспитании сына и уклонялся от обязанностей по содержанию ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Ижемский районный суд лишил родительских прав мужчину, который не участвовал в жизни своего ребёнка. Мужчина ни разу с момента рождения не виделся с сыном. При этом житель Усть-Цилемского района имеет постоянную работу и заработок, но о своём чаде не заботился, не воспитывал его и не пытался наладить общение.