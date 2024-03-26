Житель Коми ни разу не видел сына и лишился родительских прав
- 19:15 26 марта
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- Анастасия Амелькина
Жителя Усть-Цилемского района лишили родительских прав. Мужчина не участвовал в воспитании сына и уклонялся от обязанностей по содержанию ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Ижемский районный суд лишил родительских прав мужчину, который не участвовал в жизни своего ребёнка. Мужчина ни разу с момента рождения не виделся с сыном. При этом житель Усть-Цилемского района имеет постоянную работу и заработок, но о своём чаде не заботился, не воспитывал его и не пытался наладить общение.
Несовершеннолетний сын 2011 года рождения во время видеоконференцсвязи с судом рассказал, что никогда не видел отца. Мужчина не помогал семье материально. Сам ответчик не пришёл на заседание. Представители опеки и прокуратуры приняли во внимание факты для удовлетворения иска. Жителя Коми лишили родительских прав. На данным момент решение ещё не вступило в законную силу.