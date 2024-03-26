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Житель Коми ни разу не видел сына и лишился родительских прав

Житель Коми ни разу не видел сына и лишился родительских правФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жителя Усть-Цилемского района лишили родительских прав. Мужчина не участвовал в воспитании сына и уклонялся от обязанностей по содержанию ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Ижемский районный суд лишил родительских прав мужчину, который не участвовал в жизни своего ребёнка. Мужчина ни разу с момента рождения не виделся с сыном. При этом житель Усть-Цилемского района имеет постоянную работу и заработок, но о своём чаде не заботился, не воспитывал его и не пытался наладить общение.

Несовершеннолетний сын 2011 года рождения во время видеоконференцсвязи с судом рассказал, что никогда не видел отца. Мужчина не помогал семье материально. Сам ответчик не пришёл на заседание. Представители опеки и прокуратуры приняли во внимание факты для удовлетворения иска. Жителя Коми лишили родительских прав. На данным момент решение ещё не вступило в законную силу.

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