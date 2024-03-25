Сергей Лазарев рассказал о диско-бабушке из Сыктывкара на ТНТ

Известный музыкант рассказал всю историю о диско-бабушке в эфире программы “Шоу Воли” на ТНТ.

17 марта в эфире телеканала ТНТ вышел новый выпуск программы “Шоу Воли”. Гостем стал известный певец – Сергей Лазарев.

Ведущий программы Павел Воля, в ходе беседы с артистом рассказал и показал зрителям, что после одного из концертов Сергея Лазарева завирусилось видео с танцующей диско-бабушкой из Сыктывкара. Певец сразу отметил, что ролик собрал 50 миллионов просмотров.

Соведущий программы Илья Соболев пошутил в адрес Сергея Лазарева после просмотра видео: “Наконец-то бабки начали работать на тебя”. Павел Воля иронично “добил” шутку: “а не только на Прохора Шаляпина”.

Далее Сергей Лазарев рассказал, что бабушку зовут Лидия Витальевна, а само видео снял звукорежиссер певца. С рассказа артиста стало известно, что под конец концерта диско-бабушка выдвинулась вперед к сцене, а звукорежиссер артиста решил снять это на видео.

“После публикации видео, через два часа было уже миллион просмотров, на следующий день 10 миллионов, и потом все это из милой шутки превратилось в то, что СМИ начали сообщать, что в городе бабушка известная. Она часто приходит на концерты и ее пропускают охранники. Оказалось, что в жизни у нее не все так замечательно. Она бабушка с особенностями, живет с ужасными условиями без удобств. Когда мне стала поступать информация, я принял решение помочь ей с жильем”, – рассказал на интервью Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев отметил, что спустя 10 дней после популярности этой истории, команда артиста нашла квартиру с хорошими условиями для диско-бабушки.