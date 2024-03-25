Сергей Лазарев рассказал о диско-бабушке из Сыктывкара на ТНТ
- 23:00 25 марта
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- Олег Помидоров
Известный музыкант рассказал всю историю о диско-бабушке в эфире программы “Шоу Воли” на ТНТ.
17 марта в эфире телеканала ТНТ вышел новый выпуск программы “Шоу Воли”. Гостем стал известный певец – Сергей Лазарев.
Ведущий программы Павел Воля, в ходе беседы с артистом рассказал и показал зрителям, что после одного из концертов Сергея Лазарева завирусилось видео с танцующей диско-бабушкой из Сыктывкара. Певец сразу отметил, что ролик собрал 50 миллионов просмотров.
Соведущий программы Илья Соболев пошутил в адрес Сергея Лазарева после просмотра видео: “Наконец-то бабки начали работать на тебя”. Павел Воля иронично “добил” шутку: “а не только на Прохора Шаляпина”.
Далее Сергей Лазарев рассказал, что бабушку зовут Лидия Витальевна, а само видео снял звукорежиссер певца. С рассказа артиста стало известно, что под конец концерта диско-бабушка выдвинулась вперед к сцене, а звукорежиссер артиста решил снять это на видео.
“После публикации видео, через два часа было уже миллион просмотров, на следующий день 10 миллионов, и потом все это из милой шутки превратилось в то, что СМИ начали сообщать, что в городе бабушка известная. Она часто приходит на концерты и ее пропускают охранники. Оказалось, что в жизни у нее не все так замечательно. Она бабушка с особенностями, живет с ужасными условиями без удобств. Когда мне стала поступать информация, я принял решение помочь ей с жильем”, – рассказал на интервью Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев отметил, что спустя 10 дней после популярности этой истории, команда артиста нашла квартиру с хорошими условиями для диско-бабушки.
“Мы это сделали не ради того, чтобы похвалили мою команду, или меня. Просто многие приезжали, делали сюжеты про нее, и все – уезжали. А тут целая ответственность на мне”, – добавил артист.
Музыкант пообещал найти для бабушки социального работника, который будет за ней присматривать.
“Слава богу, что ситуация решилась. Многие мне писали в соцсетях, что я забыл об этой бабушке, но нет”, – подытожил Сергей Лазарев.
Павел Воля внес свою лепту в этот рассказ артиста, попросив в телеэфире у всех, кто хотел получить “хайп” на истории с диско-бабушкой, не лезть к пожилому человеку.