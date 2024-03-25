Глава Коми Владимир Уйба возложил цветы у стихийного мемориала перед ТЦ "Крокус Сити Холл"
- 08:15 25 марта
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- Татьяна Зубова
Вчера, 24 марта, в день общенационального траура Глава Коми Владимир Уйба пришел к стихийному мемориалу у ТЦ "Крокус Сити Холл" в Москве. Губернатор возложил цветы в память о погибших в страшном теракте.
Также он выступил с обращением, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Великая скорбь заполняет наши сердца", - сказал Владимир Уйба.
Отметим, жители Коми по всей республике также организовали множество стихийных мемориалов. Все выходные люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки, вспоминая тех, кого больше не вернуть.
Напомним, по последним данным число погибших в теракте превысили 130 человек. Еще несколько десятков находятся в больнице в тяжелом состоянии. Кроме этого, множество людей числятся пропавшими без вести, часть из них уже опознали среди тел, что эвакуировали из сгоревшего здания спасатели.