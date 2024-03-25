Глава Коми Владимир Уйба возложил цветы у стихийного мемориала перед ТЦ "Крокус Сити Холл"

Вчера, 24 марта, в день общенационального траура Глава Коми Владимир Уйба пришел к стихийному мемориалу у ТЦ "Крокус Сити Холл" в Москве. Губернатор возложил цветы в память о погибших в страшном теракте.

Также он выступил с обращением, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших.