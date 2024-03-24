В Коми объявили штормовое предупреждение
- 16:30 24 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми объявлено штормовое предупреждение. О правилах безопасности во время непогоды напоминает МЧС региона.
25 марта 2024 года с 6 часов утра до шести вечера в Усть-Вымском и Удорском районах будет сильный снегопад до 6 и более миллиметров за 12 часов. Жителям Коми рекомендуют сократить время нахождения на улице, а также исключить туристические походы и посещение массовых мероприятий в это время.
Водителей просят быть внимательнее и не нарушать скоростной режим на дорогах. Также во время непогоды может быть нарушено энергоснабжение, так что нужно быть готовыми к отключению электричества. В случае ЧС звоните 01 или 101, 112 с мобильного. Телефон доверия МЧС по Коми работает 24 часа в сутки 8(8212) 29-99-99.