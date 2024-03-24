В Коми объявили штормовое предупреждение

В Коми объявлено штормовое предупреждение. О правилах безопасности во время непогоды напоминает МЧС региона.

25 марта 2024 года с 6 часов утра до шести вечера в Усть-Вымском и Удорском районах будет сильный снегопад до 6 и более миллиметров за 12 часов. Жителям Коми рекомендуют сократить время нахождения на улице, а также исключить туристические походы и посещение массовых мероприятий в это время.