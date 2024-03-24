В Сыктывкаре за сутки сгорели два автомобиля
- 16:45 24 марта
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- Анастасия Амелькина
В Коми за сутки горели два автомобиля, жилой дом, электрический щиток и баня с гаражом. Пожары были в Прилузском, Вуктыльском, Троицко-Печорском районах и Сыктывкаре. Об этом сообщает МЧС региона.
23 марта в деревне Калининская Прилузского района загорелся жилой дом на Заречной улице. Причиной возгорания стала неисправная отопительная печь. Никто не пострадал.
Позже поступил вызов о горение электрического щитка в доме на улице Газовиков в Вуктыле. На момент прибытия спасателей два человека уже самостоятельно эвакуировались. Также в этот день в Троицко-Печорске загорелись баня и гараж. Пожар площадью 128 квадратных метров потушили 9 огнеборцев. В ЧП два человека получили травмы.
Так же 23 марта 2024 года в Сыктывкаре поступали сообщения о возгораниях автомобилей. Первый случай произошёл на улице Менделеева из-за неисправности систем, механических узлов машины. Второй пожар произошёл в местечке Дырнос. Причина возникновения огня устанавливается. Никто не пострадал.