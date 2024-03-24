В Сыктывкаре за сутки сгорели два автомобиля

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за сутки горели два автомобиля, жилой дом, электрический щиток и баня с гаражом. Пожары были в Прилузском, Вуктыльском, Троицко-Печорском районах и Сыктывкаре. Об этом сообщает МЧС региона.

23 марта в деревне Калининская Прилузского района загорелся жилой дом на Заречной улице. Причиной возгорания стала неисправная отопительная печь. Никто не пострадал.