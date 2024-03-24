В Коми вновь пришли морозы

В Коми вновь придут заморозки. На севере Республики температура опустится до -34 градусов. Об этом сообщает ЦГМС региона.

25 марта на юге Коми будет облачно с прояснениями. В тёмное время суток местами пройдёт небольшой снег, температура опустится до -18…-23 градусов, на крайнем юго-западе до -2…-4°С. Северные районы ждёт восточный ветер 3-8 м/с. На крайнем северо-востоке ночью будет туман, а столбик термометра остановится на отметке в -19…-24°С.