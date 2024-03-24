В Коми ссора супругов закончилась ранениями
- 15:00 24 марта
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Житель села Айкино попал на скамью подсудимых из-за конфликта с женой. В нетрезвом состоянии он ударил её ножом. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
13 октября 2023 года супруги пошли в гости. Во время застолья между семейной парой произошёл конфликт. Женщина взяла нож и направила в сторону мужа. От испуга мужчина выхватил оружие и ударил супругу в шею. После обвиняемый оказал жене первую помощь.
В суде 37-летний мужчина признал свою вину и раскаялся. Смягчающими обстоятельствами оказались наличие несовершеннолетнего ребёнка и активное способствование расследованию. Отягчающим стало совершение преступление в нетрезвом состоянии. Жителю Усть-Вымского назначили 200 часов обязательных работ.