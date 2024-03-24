В Коми ссора супругов закончилась ранениями

Житель села Айкино попал на скамью подсудимых из-за конфликта с женой. В нетрезвом состоянии он ударил её ножом. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

13 октября 2023 года супруги пошли в гости. Во время застолья между семейной парой произошёл конфликт. Женщина взяла нож и направила в сторону мужа. От испуга мужчина выхватил оружие и ударил супругу в шею. После обвиняемый оказал жене первую помощь.