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В Коми ссора супругов закончилась ранениями

В Коми ссора супругов закончилась ранениямиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Житель села Айкино попал на скамью подсудимых из-за конфликта с женой. В нетрезвом состоянии он ударил её ножом. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

13 октября 2023 года супруги пошли в гости. Во время застолья между семейной парой произошёл конфликт. Женщина взяла нож и направила в сторону мужа. От испуга мужчина выхватил оружие и ударил супругу в шею. После обвиняемый оказал жене первую помощь.

В суде 37-летний мужчина признал свою вину и раскаялся. Смягчающими обстоятельствами оказались наличие несовершеннолетнего ребёнка и активное способствование расследованию. Отягчающим стало совершение преступление в нетрезвом состоянии. Жителю Усть-Вымского назначили 200 часов обязательных работ.

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