В Ухте молодой водитель без прав спровоцировал двойную аварию

В Ухте юный водитель без прав устроил двойное ДТП. Пострадала женщина за рулём одного из авто. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

22 марта около 20:40 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошла авария. На 340 километре дороги 16-летний водитель Nissan Almera двигался в сторону Сосногорска и врезался во впереди едущий Mercedes-Benz. После чего “Ниссан” вылетел на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем MAN, за рулём которого был мужчина 1975 года рождения. Юноша не имеет и никогда не получал водительское удостоверение.