133 человека погибли и 152 пострадали: что на данный момент известно о теракте в Крокусе

Количество пострадавших во время теракта в Подмосковье увеличилось до 152 человек, погибло 133. Об этом пишет SHOT.

На данный момент последняя информация по теракту в “Крокус сити холле” такая: по данным СК РФ погибло 133 человека, а 152 пострадали (среди них 5 детей). Поисковая операция на месте происшествия продолжается, там работает тяжёлая техника. Представители компании, которая владеет зданием, планируют восстановить его.