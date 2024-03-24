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133 человека погибли и 152 пострадали: что на данный момент известно о теракте в Крокусе

133 человека погибли и 152 пострадали: что на данный момент известно о теракте в Крокусе

Количество пострадавших во время теракта в Подмосковье увеличилось до 152 человек, погибло 133. Об этом пишет SHOT.

На данный момент последняя информация по теракту в “Крокус сити холле” такая: по данным СК РФ погибло 133 человека, а 152 пострадали (среди них 5 детей). Поисковая операция на месте происшествия продолжается, там работает тяжёлая техника. Представители компании, которая владеет зданием, планируют восстановить его.

Четырёх террористов, расстрелявших людей в Крокусе, задержали. Мужчины пытались скрыться в Брянском лесу, но им не удалось. Сейчас их допрашивают. Как признался один из виновных, они согласились на убийство ради денег. Басманный суд в Москве сейчас готовят к судебному процессу: припаркованные рядом авто эвакуируют, на территории работает кинолог.

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